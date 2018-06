Real oder Reality? Blickt noch einer durch?

Also wenn offiziell Für-tot-Erklärte ebenso offiziell wieder auferstehen können, dann ist ja wirklich alles möglich. Dann ist der aktuelle US-Präsident zum Glück doch nicht real, sondern nur ein Casting-Gewinner für die Reality Show "Welcome to the Weird House"? Mit Publikum auf Knopfdruck. Laut Drehbuch ist er permanent auf Ambien, dem Beruhigungsmittel, das auch Roseanne gerne nimmt, bevor sie ihre rassistischen Tweets raushaut und jedes Mal vergessen hat, den Beipackzettel zu lesen. Der Unterschied: Seine Show wurde noch nicht abgesetzt. Die läuft weiter, diese Woche mit Gaststar Kim Kardashian: "Tolles Treffen, wir haben über Gefängnisreformen und Strafgesetzgebung geredet." Jeder Gag sitzt. Auch der hier: "Strafzölle auf deutschen Stahl."

Auch die Staatsgewalt ist unter Ambien

Alles ist denkbar, wenn Journalisten sich selber tot faken. Dann könnte es auch sein, dass ein Diesel-Fahrverbötchen in zwei Straßen eine ganze Großstadt mit klinisch reiner Atemluft versorgt. Glückwunsch, Hamburg! Und vorstellbar ist ebenso, dass Polizisten rechtsradikale Energie-Cottbus-Fans mit Ku-Klux-Klan-Maskierung und Bengalos nicht stoppen, weil sie nicht wissen, was der Ku-Klux-Klan ist ... eh, hallo, Regie! Das ist wirklich wirklich. Also total real so gewesen.

Cooler könnten nur die Italiener

Wahrscheinlich stand auch die Staatsgewalt unter Ambien, damit lässt sich einfach alles erklären. Der Spanier Rajoy hätte auch 'ne Dosis gebraucht, und Daimlers Dieter - der Zetsche - sollte sich schon mal eindecken. Die Pharmafirma kommt kaum noch nach mit der Produktion.

Oliver Bierhoff: "Also Manuel Neuer ist in der Spur."

Na wenigstens einer. Wär' auch zu schade um den neuen DFB-Maßanzug - mit Tunnelzughosenbund und Deutschlandfähnchen im Sakkonacken. Dazu: keine Socken. So cool! Cooler könnten nur die Italiener - wenn sie dürften. Aber die üben jetzt erstmal regieren - mit ganz neuer Taktik: ohne Mittelfeld. Nur über rechts und links außen. Die Europäische Meisterschaft könnten sie damit allerdings auch verpassen.