Is was!? Der satirische Wochenrückblick

Donald Trump pöbelt erst gegen einen CNN-Reporter und beleidigt dann Meryl Streep. Weitaus freundlichere Töne schlägt hingegen Hamburgs Oberbürgermeister an und zwar gegenüber der "Elphi". Und VW? Die stellen sich in Deutschland ahnungslos und geben sich in den USA reumütig.

Von Stefan Reusch