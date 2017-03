Ich will nicht überwacht werden. Deshalb bin ich diesmal auf der Seite vom Trump.

Moment, mein Handy will meinen Standort für Google. So, fertig.

Also, wenn sein Tower abgehört worden wäre von den Schnüfflern, dann täte er mir wirklich leid, der Donald. Aber leid tut er mir ja immer.

Augenblick, ich muss noch eine Freundschaftsanfrage bei Facebook bestätigen. Und - zack!

"Führerschein abgeben - nur noch twittern"

Also, in Amerika möchte ich nicht leben. Lieber in Japan. Da kümmern sie sich um so alte Leute wie den Donald. Die sind ja auch beim Autofahren nicht mehr fit und bauen Unfälle. Da ist es besser, wenn sie gleich den Führerschein abgeben und nur noch twittern; und im japanischen Aichi kriegen sie als Belohnung Rabatt, wenn sie in einer Restaurantkette Nudelsuppe schlürfen - und sollten sie dann sterben, wird die Beerdigung billiger gemacht.

Stopp. Auf meinem Handy läuft gerade eine Schlägerei.Kommt aus Amerika.

Da werden öfter Verbrechen live gezeigt. Neulich sogar bei Facebook die Vergewaltigung eines Mädchens. Haben sich 40 Leute angeguckt und keiner hat die Polizei eingeschaltet.

Moment. Die Schlägerei geht weiter, ist aber nicht so interessant.

"Live aus dem Klo"

Vergewaltigungen würde ich mir bei Facebook nicht angucken. Was Anderes schon. Männer sollen in Zukunft mit einem Handy checken, wie gut ihr Sperma ist und ob sie damit Kinder zeugen können. Da wird ein Kasten ans Handy gesteckt, da kommt die Spermaprobe rein - und die Handykamera analysiert dann ratzfatz. Da kann dann jeder sofort überprüfen, wie sich seine Ess- und Trinkgewohnheiten auf die Zeugungsfähigkeit auswirken. Wenn Sie mit einem Kumpel zum Nudelsuppenessen verabredet sind, verschwindet der mal kurz - und, wenn er zurückkommt, sagt er Ihnen, wie lecker Nudelsuppe für die Spermien ist. Kann er auch alles live aus dem Klo raus bei Facebook senden.

Halt. Jetzt ist die Schlägerei zu Ende. Die Polizei hat wieder keiner angerufen.