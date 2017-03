Ich muss heute vor einer Frau warnen. Lassen Sie sich mit der bloß nicht ein. Halten Sie sich von der fern. Was? Wen meinen Sie? Ivanka, die Tochter vom Donald? Nein, nein, die sieht nur so aus; die ist in Wirklichkeit harmlos.

Absolutistische Monarchen

Und wenn die nun Beraterin vom präsidialen Papa im Weißen Haus wird, ist das doch - toll. Einfach toll. Und ein bisschen wütig. Dem Donald John Trump laufen ja seine republikanischen Politiker in Scharen weg. Und da ist es doch besser, wenn er nach und nach seine ganze Familie in politische Ämter hievt. Erst also den Schwiegersohn Jared Corey Kushner und nun das Töchterlein Ivanka Marie Trump. Absolutistische Monarchen haben so was immer gerne an ihren Höfen gemacht. Und das einstige Model Ivanka kann locker mit den strammen Burschen mithalten, die sich Katharina die Zweite, geborene Sophie Auguste Friederike, einst in ihrem Petersburger Zarinnen-Stall gehalten hat.

Noch ist Schottland nicht verloren

Die britischen Herrscher und Herrscherinnen waren da anders. Die haben auf das geguckt, was ihre Berater im Kopf hatten. So ist der Brite eben. Deshalb müssen Sie vor der Theresa Mary May auch nicht so viel Angst haben. Wollen wir mal sehen, was vom breitbeinigen Macho-Brexit übrigbleibt, wenn ihre schottische Gegenspielerin Nicola Ferguson Sturgeon sie mit ihrem Nordseeöl ordentlich unterspült hat. Noch ist Schottland nicht verloren.

Den Donald nimmt die mit einer Hand

Nein, in Acht nehmen müssen Sie sich vor einem ganz anderen Weibe. Das haben als Erstes die Chinesen erkannt. Die wissen, wie gefährlich Literatur für die ganz Kleinen sein kann. Deshalb will die chinesische Zensurbehörde jetzt die Einfuhr von ausländischen Kinderbüchern beschränken. Und ganz oben auf der kindlichen Gefährderliste steht sie: Pippilotta Viktualia Rollgardina Pfefferminz Efraimstochter Langstrumpf. Das stärkste Mädchen der Welt. Genannt: Pippi Langstrumpf. Die kann Pferde stemmen. Den Donald nimmt die mit einer Hand. Der Chinese ist eben schlau. Der weiß, welche Frauen wirklich gefährlich sind. Lasst Chinesen um mich sein. Ich mach' mir die Welt - widdewidde wie sie mir gefällt...