Grünen-Chef Özdemir hält die Einführung eines islamischen Feiertages in Deutschland für überflüssig.

Er sehe keinen Handlungsbedarf, sagte Özdemir der "Passauer Neue Presse". Muslime könnten sich heute schon an Feiertagen freinehmen. CSU-Generalsekretär Scheuer erklärte, mit seiner Partei werde es keinen Islam-Feiertag geben. Die Debatte hatte Bundesinnenminister de Maizière ausgelöst. Er sagte vor kurzem, man könne über einzelne islamische Feiertage in bestimmten Regionen reden.



In einigen Bundesländern, darunter die Stadtstaaten Berlin, Hamburg und Bremen, können bereits jetzt Schüler an wichtigen islamischen Feiertagen vom Unterricht freigestellt werden. Arbeitnehmern soll der Besuch eines Gottesdienstes beziehungsweise Gebets ermöglicht werden.