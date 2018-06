Für Muslime hat das Fest zum Ende des Ramadans angefangen.

Viele beginnen den Tag mit einem morgendlichen Besuch in der Moschee, anschließend treffen sie sich zum gemeinsamen Frühstück in der Familie. Das Fest, im Volksmund auch Zuckerfest genannt, wird drei bis vier Tage lang gefeiert. Es ist eines von zwei zentralen religiösen Festen im Islam. - Während des Fastenmonats hatten viele Gläubige in den vergangenen 30 Tagen tagsüber auf Speisen und Getränke verzichtet.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.