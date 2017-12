Der türkische Theologe Asikoglu bleibt Vorstandschef des Moscheenverbandes Ditib in Deutschland.

Die Mitgliederversammlung bestätigte ihn in Köln in seinem Amt, das er seit Sommer 2014 innehat. Ditib hat nach eigenen Angaben bundesweit mehr als 900 Moscheegemeinden als Mitglieder.



Der Dachverband steht wegen seiner Verbindungen zur türkischen Regierung in der Kritik. An der Veranstaltung in Köln nahm auch der Präsident der türkischen Religionsbehörde teil. Er betonte in seiner Rede, die von der Behörde entsandten Imame hätten "ausschließlich religiöse Aufgaben" und lehrten Toleranz und Respekt.



Die Bundesanwaltschaft hatte Anfang des Monats ihre Spionageermittlungen gegen Imame der Ditib eingestellt. Fast 20 Geistliche standen unter dem Verdacht, im Auftrag der Religionsbehörde Anhänger der Gülen-Bewegung auszuspionieren.

