An mehr als 800 Schulen in Deutschland gibt es inzwischen islamischen Religionsunterricht.

Dieser wird von knapp 55.000 Kindern und Jugendlichen besucht, wie die Deutsche Presse Agentur berichtet. Sie beruft sich auf eine Umfrage des Mediendienstes Integration bei den Kultusministerien der 16 Bundesländer. Vor zwei Jahren waren es nach nach einer Auswertung der Kultusministerkonferenz rund 42.000 Schüler.



Der Einfluss der mehrheitlich sunnitischen Islam-Verbände auf die Lehrinhalte ist in den Bundesländern unterschiedlich ausgeprägt. In Bayern und Schleswig-Holstein hält man sie ganz außen vor. In Berlin liegt der Unterricht in der alleinigen Verantwortung der "Islamischen Föderation Berlin", in Hessen und Niedersachsen arbeiten Religionsgemeinschaften und staatliche Stellen zusammen. In Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und dem Saarland gibt es Modellversuche mit islamischen Partnern. Hamburg und Bremen setzen auf interkonfessionellen Religionsunterricht für Schüler aller Glaubensrichtungen. In den fünf östlichen Bundesländern gibt es kein Angebot für muslimische Schüler.



Islamische Theologen wie Ismail Yavuzcan aus Tübingen halten den Religionsunterricht in der Schule für ein Mittel gegen "religiösen Analphabetismus". Er sagt, Jugendliche könnten so gegen die Lockrufe von Extremisten geschützt werden.



Die Debatte darüber, wie viel Rücksicht Schulen auf die religiösen Vorstellungen von Muslimen nehmen sollten, wird aber auch jenseits des Islam-Unterrichts seit Jahren geführt. Dabei geht es um ein Speisenangebot ohne Schweinefleisch, um die Frage, ob auch muslimische Mädchen am Schwimmunterricht teilnehmen müssen und auch darum, ob Lehrerinnen Kopftuch tragen dürfen.

