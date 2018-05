In Pakistan hat Premierminister Abbasi den ehemaligen Richter Mulk als Chef einer Übergangsregierung nominiert.

Gegen eine solche Persönlichkeit könne kein Pakistaner seine Stimme erheben, sagte Abbasi in einem gemeinsamen Pressestatement mit Oppositionsführern. In Pakistan wird am 25. Juli ein neues Parlament gewählt. Die Übergangsregierung soll Anfang Juni ihre Arbeit aufnehmen und die Wahl vorbereiten. Der jetzt als Interimspremier vorgeschlagene Mulk war in der Vergangenheit auch Leiter der Wahlkommission des Landes.

Diese Nachricht wurde am 28.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.