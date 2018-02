Die katholischen Bischöfe in Deutschland haben die jüngsten Angriffe auf muslimische Gläubige verurteilt.

So etwas dürfe in keiner Weise verharmlost werden, sagte der Vorsitzende der Unterkommission für den Interreligiösen Dialog der Deutschen Bischofskonferenz, der Limburger Bischof Bätzing, der Katholischen Nachrichten-Agentur. Es besorge ihn zutiefst, dass in jüngster Zeit wiederholt Angriffe auf Moscheen verübt worden seien. Er bezeichnete solche Taten als schändlich. Nur wenn religiöse Orte respektiert würden, könne das friedliche Zusammenleben von Gläubigen und Nicht-Gläubigen sowie von Menschen verschiedener Religionszugehörigkeit gelingen, führte Bätzing aus.



Vor etwa einer Woche war nach Angaben des Zentralrats der Muslime in Deutschland (ZMD) auf Besucher des Islamischen Kulturzentrums in Halle an der Saale geschossen worden. Ein Mann sei an der Hand verletzt worden. Schon eine Woche zuvor habe es ebenfalls Schüsse aus einem benachbarten Hochhaus gegeben. Der ZMD rief Sachsen-Anhalts Landesregierung auf, den Schutz der Muslime in dem Bundesland sicherzustellen. Das Islamische Kulturzentrum Halle war in den vergangenen Jahren nach ZMD-Angaben mehrfach Ziel von islamfeindlichen Angriffen. Zuletzt hatte es auch vermehrt Übergriffe auf andere Moscheen im Bundesgebiet gegeben.

