Die Bundesregierung sieht keine Notwendigkeit, ein eigenes Gesetz für den Islam in Deutschland zu erlassen.

Man beteilige sich nicht an der Debatte, die derzeit innerhalb der Parteien geführt werde, sagte Regierungssprecher Seibert in Berlin. Er wies auf die Bedeutung der Religionsfreiheit im Grundgesetz hin. Ähnlich hatte sich der Grünen-Politiker Nouripour geäußert. Er wisse nicht, was in einem Islamgesetz stehen solle, sagte Nouripour im Deutschlandfunk. Im Grundgesetz sei alles bereits geregelt.



Der CDU-Politiker Spahn hatte sich für ein Islamgesetz ausgesprochen, das unter anderem Regeln für die Ausbildung von Imamen enthalten soll. Das Vorhaben stieß sowohl bei der Opposition als auch bei Islamverbänden auf Ablehnung. Innerhalb der CDU gab es ebenfalls Kritik. Der frühere CDU-Generalsekretär Polenz nannte die Forderung nach einem solchen Gesetz eine populistische Schnapsidee.