Der Grünen-Politiker Nouripour hat ein von Unionspolitikern vorgeschlagenes Islamgesetz als eine Verkehrung der gegenwärtigen Gesetzgebung kritisiert.

Er wisse nicht, was in einem solchen Gesetz stehen solle, denn im Grundgesetz sei alles bereits geregelt, sagte Nouripour im Deutschlandfunk. Als Beispiel nannte er die Gleichstellung der Religionen. Die Union sei nach rechts zur AfD offenbar nicht abgedichtet, wenn sie solche Kapriolen schlage. Er warne davor, das auf Kosten von Minderheiten zu tun.



Das CDU-Präsidiumsmitglied Spahn hatte ein Islamgesetz vorgeschlagen, aber selbst in der eigenen Partei Widerspruch erfahren. Der frühere Generalsekretär der CDU, Polenz, bezeichnete die Forderung als populistische Schnapsidee.



Berechtigt nannte Nouripour aber die Frage nach der Finanzierung von Moscheevereinen aus dem Ausland. Dazu gebe es bislang keine Alternativen, da der Islam nicht als Religionsgemeinschaft anerkannt werde, der von seinen Anhängern so etwas wie eine Moscheesteuer erheben könne.