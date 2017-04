Der CDU-Politiker Spahn hält auch nach der Absage der Bundesregierung an seiner Forderung nach einem Islamgesetz fest.

Bei den Islamverbänden in Deutschland gebe es keine einheitlichen Ansprechpartner, sagte Spahn, der auch Mitglied des Parteipräsidiums ist, im Deutschlandfunk. Die Verbände verträten jeweils nur einen Teil der Muslime. Deshalb müsse man Strukturen schaffen. Spahn betonte, die Frage der Integration sei die größte gesellschaftspolitische Herausforderung der Gegenwart, sowohl für Deutschland als auch für Europa. Über diese Probleme und deren mögliche Lösungen müsse man reden, statt eine solche Diskussion reflexartig abzulehnen, forderte Spahn.



Regierungssprecher Seibert hatte gestern unter Verweis auf die Religionsfreiheit klargestellt, dass die Bundesregierung keine Notwendigkeit für ein solches Gesetz in Deutschland sieht. In der eigenen Partei stößt Spahns Vorschlag auf ein geteiltes Echo.



