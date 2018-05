Die Organisation für Islamische Zusammenarbeit - OIC - hat eine internationale Schutztruppe für die Palästinensergebiete gefordert.

Sie reagierte damit auf die Zusammenstöße an den Grenzanlagen des Gazastreifens, bei denen israelische Soldaten allein am Montag etwa 60 Menschen erschossen hatten. Der gastgebende türkische Präsident Erdogan verglich den Umgang Israels mit den Palästinensern im Gazastreifen mit dem Vorgehen der Nazis gegen die Juden.



An der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Israel demonstrierten gestern etwa 1.000 Menschen und damit deutlich weniger als an den vergangenen Freitagen. Einige Demonstranten warfen Steine und setzten Autoreifen in Brand.

Diese Nachricht wurde am 19.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.