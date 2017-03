An der Berliner Humboldt-Universität sollen islamische Geistliche für den Dienst in Moscheen und in der Seelsorge sowie Lehrer für den Schulunterricht ausgebildet werden.

Ein entsprechender Studiengang werde vorbereitet, teilte der Gründungsbeauftragte des Instituts, der Historiker Michael Borgolte, mit. Erste Absolventen sollen nach dem Jahr 2021 die Hochschule verlassen. Angeboten werden Bachelor- und Master-Abschlüsse. Ob Arabisch-Kenntnisse erforderlich sein sollen, ist noch nicht geklärt. Ein Bekenntnis zum Islam soll nicht zur Voraussetzung gemacht werden. Berlins Regierender Bürgermeister Müller sagte, der Aufbau des Instituts habe hohe Priorität für den Senat. Die Finanzierung sei mit 13 Millionen Euro bis zum Jahr 2020 gesichert.