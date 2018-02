Immer mehr Angehörige von mutmaßlichen oder tatsächlichen Islamisten suchen telefonischen Rat beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge.

Das meldet die "Berliner Zeitung". Demnach gingen unter der entsprechenden Nummer der Beratungsstelle Radikalisierung von Januar 2012 bis Ende 2016 mehr als 3.000 Anrufe ein. Daraus ergaben sich gut 850 Beratungsfälle. 238 Fälle seien sicherheitsrelevant gewesen. In 40 Prozent hätten die Sicherheitsbehörden bereits vorher Bescheid gewusst.



Der Beratungsbedarf stieg dem Bericht zufolge in diesem Zeitraum kontinuierlich an. Besonders viele Anrufe wurden in den Zeiten nach Terroranschlägen wie in Paris oder Würzburg verzeichnet. Zudem meldeten sich Angehörige, die einen Verdacht hegten, schneller als früher.

Diese Nachricht wurde am 07.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.