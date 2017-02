Islamisten BKA sieht rund 570 als Gefährder an - Hälfte derzeit in Deutschland

Schriftzug Bundeskrinimalamt mit Schattenbild von Holger Münch, dem Präsidenten des BKA. (picture alliance / dpa / Fredrik von Erichsen)

Die deutschen Sicherheitsbehörden stufen aktuell rund 570 Islamisten als Gefährder ein.

Etwa die Hälfte dieser Männer und Frauen halte sich in Deutschland auf, teilte das Bundeskriminalamt in Wiesbaden mit. Von diesen wiederum säßen derzeit etwa 90 in Haft. Der Gruppe der Gefährder werden Islamisten zugerechnet, denen die Ermittler erhebliche politisch motivierte Straftaten zutrauen.

Bei 145 Ausgereisten geht das BKA davon aus, dass sie in Syrien oder Irak getötet wurden. 280 gälten als Rückkehrer.

Mit weiteren sei zu rechnen, warnte BKA-Präsident Münch. Hintergrund sei der nachlassende militärische Erfolg des IS.