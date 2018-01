Der Koordinationsrat der Muslime hat sich besorgt über die jüngsten Auseinandersetzungen zwischen Kurden und Türken in Deutschland gezeigt.

Der Sprecher des Rates, Altug, sagte mit Blick auf die türkische Militäroffensive gegen Kurden in Syrien und im Irak, der Konflikt dürfe nicht nach Deutschland hineingetragen werden. Er rief zu Respekt und Toleranz auf.



In den vergangenen Tagen hatte es in mehreren deutschen Städten Proteste von Kurden gegen das Vorgehen der Türkei gegeben. In der Nacht zu Montag waren Moscheen des türkisch-islamischen Ditib-Verbands in Leipzig und Minden beschmiert sowie Fenster eingeworfen worden. Kritiker warfen dem Verband vor, zu Gebeten für einen Sieg der türkischen Soldaten über die Kurden aufgerufen zu haben.

Diese Nachricht wurde am 24.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.