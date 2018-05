Der frühere Generalsekretär des größten deutschen Islamverbandes DITIB, Alboga, tritt bei der Parlamentswahl in der Türkei für die AKP von Präsident Erdogan an.

Alboga bemüht sich um ein Mandat in der Provinz Konya. Eine DITIB-Sprecherin sagte dem Kölner Stadt-Anzeiger, es handle sich um eine rein persönliche Entscheidung. - Der Islamverband steht seit langem wegen seiner Nähe zur türkischen Regierung in der Kritik. Alboga war Jahrzehnte lang das Gesicht des DITIB.



Die nordrhein-westfälische Staatssekretärin für Integration, Güler, kritisierte die Entscheidung. Wem an Integration und Verständigung gelegen sei, kandidiere nicht für die AKP, sagte die CDU-Politikerin. Ähnlich äußerte sich der Grünen-Politiker Beck.

