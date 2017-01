Islamverband NRW setzt trotz Vorwürfen Kooperation mit Ditib fort

De Zentrale der Ditib (Türkisch-Islamische Union der Anstalt für Religion) befindet sich in Köln. (dpa / Rolf Vennenbernd)

Trotz des Vorwurfs der Staatsnähe zur Türkei gegen den Islamverband Ditib will Nordrhein-Westfalen an der Zusammenarbeit festhalten.

Man sehe den Verband weiter als Partner, sagte eine Regierungssprecherin in Düsseldorf. Bei einem Treffen mit Ditib-Vertretern habe man aber auch Sorgen geäußert. Der Verband sei aufgefordert worden, dazu beizutragen, dass innertürkische Konflikte nicht in NRW ausgetragen würden. Bis Jahresende soll Gutachter den Angaben zufolge klären, ob der größte deutsche Islamverband unmittelbar aus Ankara beeinflusst werde. - Ditib ist unter anderem im Beirat für Islamischen Religionsunterricht in NRW vertreten.