Der Islamwissenschaftler Götz Nordbruch vom Verein "Ufuq" hat die Warnung des Verfassungsschutzes in Nordrhein-Westfalen vor salafistischen Frauen-Netzwerken als wenig überraschend bezeichnet.

Nordbruch sagte im Deutschlandfunk, es habe sich in den vergangenen Jahren abgezeichnet, dass Frauen in der Szene eine sichtbare Rolle spielten. Das lasse sich auch an der Propaganda in sozialen Netzwerken beobachten. Dort gebe es Inhalte, die sich ganz gezielt an Frauen richteten.



Nordbruch zog eine Parallele zum Rechtsextremismus. Auch der sei lange als Problem junger Männer wahrgenommen worden. "Frauen halten sich sowohl im Rechtsextremismus als auch im Salafismus eher im Hintergrund", sagte Nordbruch. "Sie sind nicht so präsent bei öffentlichen Veranstaltungen und sie sind weniger beteiligt an Gewaltaktionen." Daher würden sie in der Wahrnehmung von außen erst auf den zweiten Blick sichtbar. Wenn man sich jedoch mit den Inhalten und der Szene beschäftige, lasse sich das Phänomen erklären, da es in beiden Bereichen Angebote gebe, die sich gezielt an Frauen richteten.



Der Leiter des nordrhein-westfälischen Verfassungsschutzes, Freier, hatte der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" gesagt, man habe in dem Bundesland ein Netzwerk aus rund 40 Frauen im Blick, das im Internet werbe und missioniere. Weil viele männliche Führungspersonen in Haft säßen, füllten die Frauen Lücken in der Szene. Es gebe ein komplettes salafistisches Programm - von der Kindererziehung und Interpretation von Religionsvorschriften bis zur Hetze gegen Andersgläubige, sagte Freier. Den Verfassungsschützern zufolge indoktrinieren die Frauen zudem ihre Kinder von klein auf. Dadurch werde der Salafismus zu einer Familienangelegenheit und sei sehr viel schwerer aufzulösen.