In Island prüfen neuerdings die Behörden, ob Männer und Frauen in Unternehmen bei gleicher Qualifikation auch gleich bezahlt werden.

Seit Anfang des Jahres gilt in dem Land ein weltweit einzigartiges Gesetz, laut dem sich Arbeitgeber strafbar machen, wenn sie unterschiedliche Löhne für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zahlen. Unternehmen mit mehr als 25 Mitarbeitern müssen nun ein Zertifikat beantragen. Die Behörden kontrollieren dann, ob die Lohngleichheit in den einzelnen Firmen eingehalten wird. Wer gegen die Regelung verstößt, muss Geldstrafen zahlen.



Rosa Ingólfsdóttir vom isländischen Sozialministerium sagte in einem Beitrag des ARD-Skandinavien-Korrespondenten Björn Dake, bislang hätten die Frauen die Kosten für die Lohnlücke getragen. Wenn man sie schließen wolle, müssten Männer und Frauen zusammenarbeiten.



Die isländische Regierung rechnet damit, dass durch das neue Gesetz die Arbeitskosten leicht steigen werden, weshalb die Regelung vorerst nicht für sehr kleine Unternehmen gilt.



Eine Mehrheit der Isländer hält die gleiche Bezahlung für Frauen und Männer laut einer Umfrage aus dem vergangenen Sommer für richtig. Einige Wirtschaftspolitiker kritisieren das Gesetz allerdings als übertrieben: die existierende Gleichstellungsgesetzgebung sei ausreichend.

