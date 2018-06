Nach zweijähriger Unterbrechung werden nach Angaben von Umweltschützern in Island wieder Finnwale gejagt.

Der Hafen in der Hauptstadt Reykjavik bestätigte, dass am Morgen ein Boot der Walfang-Firma Hvalur ausgelaufen ist. Welche Tiere gejagt werden, blieb aber unklar. Die Firma selbst äußerte sich nicht. Der Internationale Tierschutz-Fonds erklärte, man sei enttäuscht über den Schritt. Niemand wolle das Fleisch dieser "sanften Riesen", nicht einmal Japan.



Das asiatische Land gilt als Hauptabnehmer isländischen Finnwal-Fleisches. Wegen Exportschwierigkeiten waren in isländischen Gewässern in den vergangenen Jahren keine Finnwale mehr erlegt worden.

