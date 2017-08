Ismail Kadare: "Die Verbannte"

Wenn im Herbst das Literaturnobelpreisfieber steigt, steht der Name Ismail Kadare immer ganz oben auf der Liste der Kandidaten. Allerdings mit dem Zusatz, dass der heute 81-jährige albanische Schriftsteller die Auszeichnung zwar verdient hätte, sie aber wohl nie bekommen wird. Über den literarischen Rang seines Werkes gibt es keine Diskussionen. Anders aber steht es um Kadares Verhalten während der kommunistischen Diktatur Albaniens. Dass sich das Regime vehement für seinen international erfolgreichen Schriftsteller einsetzte, machte Kadare aus westlicher Sicht politisch verdächtig. Und die Loblieder, die er auf das Beton-stalinistische Parteioberhaupt Enver Hoxha einst anstimmte, trugen ebenfalls nicht dazu bei, die moralischen Zweifel gegen ihn auszuräumen.

Vorwurf der Staatsschriftstellerei

So sah sich Kadare mit dem Vorwurf der Staatschriftstellerei konfrontiert. Manch’ Kritiker scheute sich sogar nicht, von einer "Hoxha-Kadare-Diktatur" zu sprechen. Ein scharfrichterliches Urteil, das einem in Ländern mit Meinungsfreiheit natürlich leicht über die Lippen geht. Vielleicht aber sollte man bedenken: In der Sozialistischen Volksrepublik Albanien war jeder Schriftsteller gezwungen, bis zu einem gewissen Grad einen unwürdigen Balanceakt zu vollführen zwischen Linientreue und Aufmüpfigkeit. Andernfalls hätte er als politisch Verdächtiger sein Leben riskiert.



Ismail Kadare gehörte während der Hoxha-Diktatur der Partei an und dem Direktorat des albanischen Schriftstellerverbandes. Doch den sozialistischen Realismus lehnte er vehement ab. Er schrieb unter dem Schutzschirm seines weltweiten Renommees, was aber nicht verhinderte, dass einige seiner Romane nach der Veröffentlichung in seiner Heimat verboten wurden, andere erst Jahre nach ihrer Fertigstellung erscheinen durften. Kadare war also weder Opportunist noch Dissident. Kein Staatsdichter, sondern Nationalschriftsteller.



Dasein wie ein zum Schlagen markierter Baum



Er selbst sprach rückblickend auf sein Leben in der Diktatur einmal davon, ein Dasein "wie ein zum Schlagen markierter Baum" geführt zu haben. Genau eine solch’ riskante Existenz fristet auch Rudian Stefa, ein erfolgreicher Dramatiker und die Hauptfigur des 2009 in Albanien und nun auf Deutsch erschienenen Kadare-Romans "Die Verbannte". Darin erzählt Kadare einmal mehr von der Auslieferung des Individuums an den Machtapparat. Und so wird Stefa gleich zu Anfang des Romans vor das Parteikomitee zitiert, ohne zu wissen, warum:

"Er kannte diesen U-förmigen Tisch zur Genüge, doch zum ersten Mal saß er allein auf der rechten Seite. An der Frontseite hatten der Zweite Sekretär und ein Unbekannter Platz genommen. Was also hatte diese Einbestellung ohne jedes erläuternde Wort zu bedeuten? Mit einem Glas Wasser oder einem Kaffee rechnete er nicht, aber ein 'Entschuldigen Sie, dass wir Sie behelligen müssen' oder wenigstens eine dieser nervtötend hohlen Phrasen wie 'Was macht die Kunst?' hätten sie für ihn erübrigen können."

Stefa-Buch im Besitz einer Selbstmörderin

Obwohl Stefa mit seinem neuen Theaterstück wieder einmal gegen die ästhetische Staatsdoktrin anschreibt, ist diesmal nicht seine Kunst Anlass der Vorladung. Stattdessen ruft der Selbstmord einer jungen Frau namens Linda B. den Geheimdienst auf den Plan. Schließlich könnte deren Freitod politisch verstanden werden, entstammte Linda B. doch einer adeligen und damit klassenfeindlichen Familie.

Im Besitz der Toten fand man ein Buch Rudian Stefas, versehen mit einer persönlichen Widmung. Allerdings war es nicht Linda B. selbst, die Stefa um das Autogramm gebeten hatte, sondern deren Freundin Migena, mit der der selbstsüchtige Schriftsteller wiederum eine Affäre hatte. Nach einem heftigen Streit aber verschwand Migena plötzlich. Nun erhofft sich Stefa ausgerechnet von den Ermittlungsbehörden Aufschluss über den Verbleib seiner abgetauchten Geliebten – und beginnt, mit ihnen zu kooperieren:



"'Was tue ich da?', fragte sich der Dramatiker dann doch, als er an den Marmorarkaden des Kulturpalasts vorbeiging, und der Verdacht, daß er vielleicht gerade wie ein Kalb von ganz allein zur Schlachtbank trabte, ließ ihn eine Weile lang nicht los. Vor dem Nationalmuseum dünkte ihm sogar, er habe die Worte 'Was tue ich da?' laut ausgesprochen. Spielte er aus einer bloßen Laune heraus mit dem Feuer?"

Duellartige Dialoge

Atmosphärisch dicht und mit Sinn für absurde Komik schildert Kadare in "Die Verbannte" zunächst das Klima des allgegenwärtigen Misstrauens im Albanien der 1980er Jahre. Überwachung auf Schritt und Tritt, verwanzte Cafés und Bespitzelung bis in die intimsten Beziehungen hinein. Zu ganz großer Form läuft der Autor dann in den duellartigen Dialogen zwischen Rudian Stefa und seinem seltsam höflichen Ermittler auf. Dabei nistet sich der Erzähler direkt unter Stefas Schädeldecke ein, um sich ins Zentrum eines in seiner Überwachsamkeit äußerst empfindlichen Bewusstseins vorzuarbeiten:



"War es wirklich eine Spur von Verständnis, die Rudian eben in den Augen des Ermittlers zu entdecken geglaubt hatte? Er bauchte kein Mitleid, von niemandem. Und am wenigsten von einem wie dem da. Was konnte er dafür, wenn sich tausend Kilometer weit weg ein Mädchen umbrachte, das er nie zu Gesicht bekommen hatte? Dieser Mensch bewahrte sein Mitgefühl besser für jemand anders auf, wenn er diese Regung überhaupt kannte. Oder meinte er womöglich, er könne ihn, den Autor, dazu bringen, Schuldgefühle zu empfinden, weil er für irgendein weibliches Wesen ein Buch signiert hatte?"

Schicksalhafte Dreiecksbeziehung

Rudian Stefa, Migena, Linda B.: Diese drei Protagonisten sind, das wird bald klar, in einer Dreiecksbeziehung schicksalhaft miteinander verstrickt, ohne dass man zuerst weiß, was Linda B. eigentlich wirklich mit dem Schriftsteller verbindet. Dieses Geheimnis muss Stefa erst nach und nach aufklären.



Gewidmet hat Kadare seinen Roman all jenen albanischen Mädchen, die in der Verbannung zur Welt kamen und dort aufwachsen mussten. So wie Linda B. im Roman. Rund sechzigtausend Menschen wurden zwischen 1944 und 1989 zwangsumgesiedelt. Wie viel Leid und Elend diese Internierung an völlig abgelegenen Orten für Betroffene bedeutete, kann man im Nachwort des Übersetzers Joachim Röhm nachlesen: seit Jahrzehnten die stilsichere deutsche Stimme Kadares.

Umweg über Antike diesmal eine Sackgasse

Diesen realhistorischen Hintergrund überblendet Ismail Kadare in "Die Verbannte" mit dem Mythos von Orpheus und Eurydike. Verzweifelt wünscht sich Linda-Eurydike ihre Befreiung aus dem Jenseits der Verbannung und macht den Dichter-Orpheus Rudian Stefa zur Projektionsfläche ihrer Sehnsucht. Leider jedoch buchstabiert Kadare die Reaktualisierung des antiken Stoffs arg männerphantastisch aus – Defloration durch den Sportlehrer inklusive. Vor allem die Frauencharaktere geraten ihm dadurch konturlos und blass, wie konfektioniert nach einem melodramatischen Schnittmuster.



Während Kadare seine Kritik am Totalitarismus in seinen mehr als dreißig Romanen zuvor oft meisterhaft mit Hilfe von Legenden und Mythen camoufliert hat, erweist sich der Umweg über den antiken Stoff diesmal in "Die Verbannte" als Sackgasse. Ein Nobelpreiskandidat aber bleibt der albanische Erzähler dennoch.

Ismail Kadare: "Die Verbannte"

S. Fischer, Frankfurt 2017. 208 Seiten, 20 Euro