In Israel sind in dem Flüchtlingslager Holot in der Negev-Wüste hunderte afrikanische Insassen in Hungerstreik getreten.

Der Grund ist laut der Zeitung "Haaretz" die Verlegung von sieben Eritreern in ein Gefängnis. Sie wurden demnach festgenommen, weil sie sich geweigert hatten, das Land zu verlassen. Weiter heißt es, inzwischen hätten 100 der rund 900 Insassen des Flüchtlingslagers Abschiebebescheide erhalten. Die israelische Regierung hatte Anfang Januar einen Plan beschlossen, mit dem tausende afrikanische Einwanderer zur Ausreise gezwungen werden sollen.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.