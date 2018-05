Nach den USA und Guatemala hat heute als drittes Land auch Paraguay seine Botschaft in Jerusalem eröffnet.

Der Präsident des südamerikanischen Landes, Cartes, und Israels Regierungschef Netanjahu sprachen bei der Zeremonie von einem historischen Tag, der die Beziehungen zwischen beiden Ländern stärke.



Nach der Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem war es vor einer Woche an der Gaza-Grenze zu schweren Aussschreitungen gekommen, bei denen israelische Soldaten 60 Palästinenser töteten. Dies löste international scharfe Kritik aus.



Die Verlegung der Botschaften nach Jerusalem ist umstritten. Der Status der Stadt sollte nach Auffassung der internationalen Gemeinschaft in zukünftigen Friedensgesprächen zwischen Israel und den Palästinensern festgelegt werden. Israel beansprucht ganz Jerusalem als Hauptstadt, die Palästinenser wollen Ost-Jerusalem als Hauptstadt für einen künftigen eigenen Staat.

