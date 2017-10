Israel hat den Bau von 176 Wohneinheiten in Ostjerusalem genehmigt.

Damit soll die jüdische Siedlung Nof Zion erweitert werden. Diese liegt in einem palästinensischen Wohngebiet. Die israelische Menschenrechtsorganisation Peace Now kritisierte die Pläne. Der Bau einer solch großen Siedlung in Ostjerusalem erschwere die Chancen, eine Zweistaatenlösung zu erreichen. Der Status von Jerusalem ist einer der Hauptkonfliktpunkte im israel-palästinensischen Konflikt.