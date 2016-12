Israel Beck: "UNO-Resolution zu Siedlungspolitik genauer lesen"

Der Grünen-Politiker Volker Beck sieht in der UNO-Resolution eine berechtigte Kritik an Israel. (picture alliance / dpa / Maurizio Gambarini)

Der Grünen-Politiker Beck hat zu einer differenzierten Betrachtung der UNO-Resolution über die Siedlungspolitik Israels aufgerufen.

Im Deutschlandfunk sagte Beck, in der Entschließung der Vereinten Nationen werde nicht nur der Bau israelischer Siedlungen in den Palästinensergebieten kritisiert, sondern auch die Gewalt seitens radikaler palästinensischer Gruppen. Die Regierung Israels müsse wahrnehmen, dass eine Fortsetzung des Siedlungsbaus international in die Isolation führe.



Mit Blick auf eine Zwei-Staaten-Lösung erklärte Beck, nur durch Druck auf Israel und die palästinensische Seite zugleich könne etwas erreicht werden.