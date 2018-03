In Israel hat es Proteste gegen die geplante Abschiebung afrikanischer Flüchtlinge gegeben.

Nach Medienberichten nahmen in Tel Aviv rund 25.000 Menschen an einer Kundgebung teil, unter ihnen viele afrikanische Migranten.



Die israelische Regierung will bis zu 40.000 Flüchtlinge aus Eritrea und dem Sudan abschieben. Noch bis Ende dieses Monats können die Betroffenen freiwillig ausreisen. Sie erhalten dann umgerechnet etwa 2.800 Euro. Danach droht ihnen Gefängnis.

