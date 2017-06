Die Polizei in Israel ermittelt gegen den Sprecher der regierungskritischen Organisation "Breaking the Silence".

Dean Issacharoff sei für eine Befragung einbestellt worden, teilte die Gruppe mit. Zuvor hatte das Justizministerium in Tel Aviv laut Medienberichten eine entsprechende Untersuchung gefordert. Issacharoff hatte auf einer Kundgebung gesagt, während seines Militärdienstes einen Palästinenser ohne Grund blutig und bewusstlos geschlagen zu haben.



Die Organisation erklärte, dem Justizministerium gehe es nicht um Gerechtigkeit für Palästinenser. Die Ermittlungen seien politisch motiviert. In seiner Äußerung sei es Issacharoff darum gegangen, den gewaltsamen Charakter der israelischen Besatzung zu verdeutlichen. - "Breaking the Silence" sammelt anonym Berichte von Soldaten über Vergehen in den Palästinensergebieten.