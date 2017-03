Nach einer Reihe von Bombendrohungen gegen jüdische Zentren in den USA ist in Israel ein Verdächtiger festgenommen worden.

Nach Polizeiangaben handelt es sich um einen 19-jährigen jüdischen Israeli, der auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft besitzt. Sein Motiv sei noch nicht geklärt. Seit Anfang des Jahres sind in den Vereinigten Staaten mehr als 100 Drohungen gegen jüdische Gemeindezentren und Schulen eingegangen. Außerdem wurden mehrere jüdische Friedhöfe verwüstet. An den Ermittlungen waren die US-Bundespolizei und Polizeibehörden in mehreren anderen Ländern beteiligt.