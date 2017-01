Israel Festnahmen bei Solidaritätsaktion für verurteilten Soldaten

Bereits in den vergangenen Tagen - hier ein Foto vom 4. Januar - hatte es Kundgebungen für den israelischen Soldaten gegeben. (AFP - Jack Guez)

In Israel hat die Polizei sieben Teilnehmer einer Solidaritätskundgebung für einen wegen Totschlags verurteilten Soldaten festgenommen.

Nach Angaben der Polizei war die Aktion vor dem Amtssitz des Präsidenten in Jerusalem nicht genehmigt. Ein Militärgericht in Tel Aviv hatte den Soldaten am Mittwoch für schuldig befunden, einen bereits am Boden liegenden palästinensischen Attentäter mit einem Kopfschuss getötet zu haben.