In Israel ist ein Angestellter des französischen Konsulats wegen Waffenschmuggels für die Palästinenser festgenommen worden.

In einer Erklärung des Inlandsgeheimdienstes Schin Bet heißt es, der Mann habe in einem Diplomatenfahrzeug mehrfach Waffen zwischen dem Gazastreifen und dem Westjordanland transportiert. Die französische Botschaft in Israel erklärte, man nehme den Fall sehr ernst und arbeite eng mit den israelischen Behörden zusammen.

Diese Nachricht wurde am 19.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.