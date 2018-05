Aus Beitar Jerusalem wird Beitar "Trump" Jerusalem. Das teilte der Verein auf seiner Facebookseite mit. Ein Foto im Internet zeigt einen lächelnden US-Präsidenten vor einer israelischen und einer amerikanischen Flagge. Darunter das Logo des Erstligisten aus Jerusalem.

Trump habe "mutigen Schritt" unternommen

Der Verein will Trump für die Verlegung der US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem danken. 70 Jahre habe Jerusalem auf internationale Anerkennung gewartet, schrieb der Klub auf Facebook.

Trump habe nun diesen mutigen Schritt unternommen und damit echte Liebe für das israelische Volk und seine Hauptstadt bewiesen. Und ja, schrieb der Verein, der neue Name gelte nun permanent. Beitar Jerusalem befindet sich aktuell auf dem zweiten Rang der ersten israelischen Fußball-Liga. Die Anhänger des Vereins gelten als rechtsnational. Es ist der einzige Profiklub in Israel, in dem noch nie ein arabisch-muslimischer Fußballspieler gespielt hat. Die Klubführung hat in den vergangenen Monaten beteuert, dass sie gegen rassistische Fans vorgehen will.