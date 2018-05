Der Großmufti von Jerusalem, Hussein, hat die Palästinenser für morgen zu friedlichen Protesten aufgerufen.

Anlass ist die geplante Eröffnung der US-Botschaft in der Stadt. Hussein sagte nach einem Bericht der jordanischen Nachrichtenagentur Petra, Palästinenser sollten der ganzen Welt und der israelischen Besatzung zeigen, wie zivilisiert sie seien und dass sie ihre legitimen Rechte nicht aufgäben.



Die Eröffnung der US-Botschaft ist international umstritten und hat auch in Deutschland viel Kritik ausgelöst. Israels Ministerpräsident Netanjahu nannte die Entscheidung von US-Präsident Trump dagegen heute nochmals kühn und richtig und appellierte an weitere Länder, dem Beispiel zu folgen. Er äußerte sich bei der Begrüßung einer US-Delegation, zu der auch Trumps Tochter Ivanka und deren Mann Kushner zählen. Trump selbst wird bei der Zeremonie morgen nicht zugegen sein.

