Israels Regierung befürwortet die Entscheidung Guatemalas, dem Beispiel der USA zu folgen und seine Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen. "Wunderbare Nachrichten und wahre Freundschaft" schrieb der Sprecher des israelischen Außenministeriums, im Kurznachrichtendienst Twitter.

seine Botschaft in Israel nach Jerusalem verlegen. Das kündigte Präsident Morales auf seinem offiziellen Facebook-Profil an. Demnach entschloss er sich nach Gesprächen mit dem israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu zu dem Schritt. Der israelische UNO-Botschafter Danon twitterte in einer ersten Reaktion, er danke Morales für seinen Mut und hoffe, dass noch mehr Länder sich dem anschlössen.



Hintergrund ist die umstrittene Erklärung von US-Präsident Trump, der Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannt hat. Auch Trump hatte angekündigt, die US-Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem zu verlegen.



Im UNO-Sicherheitsrat war eine Verurteilung von Trumps Vorstoß am Veto der USA gescheitert. Die UNO-Vollversammlung sprach sich stattdessen in einer nicht-bindenden Resolution gegen den Kurswechsel aus und erklärte, alle Handlungen, die zum Ziel hätten, den Status der Stadt Jerusalem zu verändern, seien null und nichtig. Guatemala war eines der wenigen Länder, das die Resolution ablehnte.

