Israel Guterres kritisiert Siedlungsgesetz

Die jüdische Siedlung Amona im Westjordanland. (dpa / picture alliance / Jim Hollander)

UNO-Generalsekretär Guterres hat das israelische Gesetz zur Legalisierung von Siedlungen im Westjordanland mit deutlichen Worten kritisiert.

Das Gesetz verstoße gegen internationales Recht, erklärte Guterres in New York. Er betonte, man müsse jedes Handeln verhindern, dass der Zwei-Staaten-Lösung im Wege stehe. Auch die EU sowie Deutschland, Frankreich, Großbritannien und die Türkei verurteilten den Beschluss des Parlaments in Jerusalem. Palästinenserpräsident Abbas sprach von einem Angriff auf sein Volk.



Die Abgeordneten hatten das Gesetz gestern mit knapper Mehrheit verabschiedet. Es erklärt rund 4.000 Wohnungen von Siedlern rückwirkend für rechtmäßig, die ohne Genehmigung auf Palästinensergebiet errichtet worden waren. Die ursprünglichen Besitzer des Landes sollen entschädigt werden oder Ersatz-Land bekommen.