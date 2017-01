Israel Kabinett verschiebt Entscheidung über Siedlungs-Annexion

Die israelische Flagge hinter Stacheldraht in der Altstadt von Jerusalem (dpa / picture alliance / Carsten Rehder)

Das Kabinett von Ministerpräsident Netanjahu hat eine Entscheidung über die Annektierung einer jüdischen Siedlung im Westjordanland nahe dem Osten Jerusalems vertagt.

Erst solle ein für Februar erwartetes Treffen Netanjahus mit US-Präsident Trump abgewartet werden, teilte das Büro des israelischen Regierungschefs mit. In der Sitzung hatte Netanjahu Trump für seine Freundschaft und seine Kampfansage an den islamischen Extremismus gedankt.



Die Stadtregierung Jerusalems genehmigte heute den Bau von fast 560 weiteren Wohnungen im Osten Jerusalems. Der Beschluss war bis zum Amtsantritt Trumps mehrmals aufgeschoben worden. Die USA hatten noch im Dezember eine Resolution im Sicherheitsrat ohne Veto passieren lassen, die den jüdischen Siedlungsbau in Palästinensergebieten als rechtswidrig bezeichnet.