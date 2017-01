Israel Kabinett verschiebt wegen Trump Entscheidung über Siedlungs-Annexion

Die israelische Flagge hinter Stacheldraht in der Altstadt von Jerusalem (dpa / picture alliance / Carsten Rehder)

Das Kabinett von Ministerpräsident Netanjahu hat eine Entscheidung über die Annektierung einer jüdischen Siedlung im Westjordanland nahe dem Osten Jerusalems vertagt.

Erst solle ein für Februar erwartetes Treffen Netanjahus mit US-Präsident Trump abgewartet werden, teilte das Büro des israelischen Regierungschefs mit. In der Sitzung hatte Netanjahu Trump für seine Freundschaft und seine Kampfansage an den islamischen Extremismus gedankt. Später berichtete er von einem Telefongespräch mit Trump, in dem unter anderem das Atomabkommen mit dem Iran und der Friedensprozess mit den Palästinensern erörtert worden seien. Netanjahu betonte, er habe gegenüber Trump die Hoffnung einer gemeinsamen Vision geäußert, um Frieden und Sicherheit in der Region zu verbessern.