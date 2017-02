Israel Klage gegen Gesetz zur Legalisierung von Siedlungen

Jüdische Siedlung im Westjordanland (picture alliance / dpa / Jim Hollander)

Dem Obersten Gerichtshof Israels liegt eine Klage gegen das Gesetz zur Legalisierung von Siedlungen im Westjordanland vor.

Israelische sowie palästinensische Organisationen wollen so erreichen, dass die umstrittene Regelung wieder zurückgenommen wird. Man habe sehr starke Argumente, erklärte einer Anwälte in Jerusalem.



Das Gesetz stößt auch international auf deutliche Kritik. - Die Knesset hatte das Gesetz am Montag verabschiedet. Die israelische Regierung begründet die Enteignungen mit historischen Ansprüchen sowie mit Sicherheitserfordernissen. Die ursprünglichen Besitzer des Baulandes sollen eine Entschädigung erhalten.