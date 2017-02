Israel Lieberman will Bündnis mit sunnitschen Staaten gegen den Iran

Avigdor Lieberman (DPA / EPA / ABIR SULTAN)

Israel hat den sunnitischen arabischen Staaten die Bildung eines Verteidigungsbündnisses nach Nato-Vorbild vorgeschlagen.

Es sei an der Zeit, öffentlich ein formelles Bündnis zu bilden, eine Koalition aller gemäßigten Kräfte im Nahen Osten gegen den Terror, sagte der israelische Verteidigungsminister Lieberman der Zeitung "Die Welt". Die gemäßigten sunnitischen Staaten hätten verstanden, dass die größte Gefahr für sie nicht Israel oder der Zionismus sei, sondern der Iran, meinte Lieberman. Israel habe Kapazitäten in der Terrorbekämpfung und in der Forschung sowie militärische Erfahrung.