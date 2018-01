Israel hat offenbar mehr als 1.100 neue Wohnungen im besetzten Westjordanland genehmigt.

Nach Angaben der Menschenrechtsorganisation "Peace Now" stimmte ein Ausschuss des Verteidigungsministeriums den Bauplänen in 20 Siedlungen und sogenannten Außenposten zu. Der Bau weiterer 650 Wohnungen sei ausgeschrieben worden. Die israelische Regierung äußerte sich bisher nicht dazu.



Peace Now kritisierte, das Vorgehen der israelischen Regierung zeige einen generellen Trend, überall im Westjordanland zu bauen. Ziel sei es, auf diese Weise eine Zwei-Staaten-Lösung zu torpedieren.

Diese Nachricht wurde am 11.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.