Israels Ministerpräsident Netanjahu ist erstmals zu Korruptionsvorwürfen im Zusammenhang mit dem Telekommunikationsunternehmen Bezeq befragt worden.

Israelische Medien berichten, Ermittler seien heute früh in Netanjahus Residenz in Jerusalem eingetroffen. Der Regierungschef wird verdächtigt, das Unternehmen begünstigt zu haben. Im Gegenzug soll ein von Bezeq kontrolliertes Nachrichtenportal positiv über Netanjahu und seine Ehefrau berichtet haben.



Der Ministerpräsident weist die Vorwürfe zurück - ebenso wie in zwei anderen Korruptionsfällen, in denen er als Verdächtiger geführt wird.

