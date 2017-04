Ein geplantes Treffen von Bundesaußenminister Gabriel mit linken Menschenrechtsgruppen während seines Besuchs in Israel sorgt für Wirbel.

Israelische Medien berichten, Ministerpräsident Netanjahu erwäge deswegen eine Absage seines Gesprächs mit Gabriel. Er habe seinen Gast aus Deutschland vor die Wahl gestellt, sich mit den Menschenrechtlern oder mit ihm zu treffen. Gabriel wollte sich zu dem Bericht nicht äußern. Auch von Netanjahus Büro gab es keine Stellungnahme. Allerdings verschickte es seinen Terminplan für heute ohne einen Hinweis auf die Unterredung mit Gabriel.



Das Treffen des Außenministers mit Vertretern von Menschenrechtsgruppen ist wie sein Gespräch mit Netanjahu für den Nachmittag in Jerusalem angesetzt. Unter den Teilnehmern ist die Organisation "Breaking the Silence", die sich kritisch mit der Siedlungspolitik auseinandersetzt. Sie stützt sich auf Aussagen von Soldaten und Reservisten über deren Dienst in den Palästinensergebieten. Die Berichte werden anonym veröffentlicht. Auch Betselem ist zu der Gesprächsrunde mit Gabriel eingeladen, eine seit fast 30 Jahren existierende Menschenrechtsorganisation, die ebenfalls Missstände in den palästinensischen Gebieten anprangert. Breaking the Silence und andere linke Organisationen werden in Israel oft als Nestbeschmutzer oder Verräter gebrandmarkt.



Im Februar hatte ein Treffen des belgischen Ministerpräsidenten Michel mit den beiden Organisationen zu einem Eklat geführt. Israel bestellte im Anschluss den belgischen Botschafter ein und übermittelte eine Rüge. Netanjahu sprach von einem schwerwiegenden Affront.