Die USA wollen das Atomabkommen mit dem Iran nach den Worten ihres neuen Außenministers Pompeo nachbessern oder aufkündigen.

Die Vereinbarung sei fehlerhaft, betonte Pompeo nach einem Treffen mit dem israelischen Regierungschef Netanjahu in Tel Aviv. US-Präsident Trump arbeite bei diesem Thema weiter mit den europäischen Partnern zusammen, erklärte Pompeo.



Netanjahu warnte erneut, eine Atombombe in den Händen des Iran wäre eine Bedrohung für die ganze Welt. Die Führung in Teheran lege eine "wachsende Aggression" an den Tag, sagte Netanjahu.



Pompeo kam aus Saudi-Arabien, wo er die Vereinbarung mit dem Iran ebenfalls in Frage gestellt hatte. In ihrer jetzigen Form biete sie keine Garantie dafür, dass Teheran nicht doch irgendwann eine Atombombe besitze.



US-Präsident Trump hat wiederholt damit gedroht, die Vereinbarung aufzukündigen. Aufgrund gesetzlicher Vorgaben muss er bis zum 12. Mai eine Entscheidung treffen.

Diese Nachricht wurde am 29.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.