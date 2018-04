Der israelische Premierminister Netanjahu hat bei einer Pressekonferenz Unterlagen präsentiert, die belegen sollen, dass der Iran weiter nach Atomwaffen strebt.

Der Regierungschef zeigte Reihen von Aktenordnern, die nach seinen Angaben umfangreiche entsprechende Pläne enthalten. Das iranische Regime habe die Dokumente nach dem Abschluss des Atomabkommens an einen geheimen Ort gebracht und sie dort für eine spätere Verwendung aufbewahrt, sagte Netanjahu. Das Atomabkommen mit dem Iran beruhe auf Lügen. US-Präsident Trump müsse es deshalb aufkündigen. Nach Netanjahus Angaben liegen die Dokumente aus dem Iran auch den USA vor, diese hätten die Authentizität bestätigt.



Russland und Frankreich hatten sich zuvor zu dem Atomabkommen mit dem Iran bekannt. Der Kreml teilte mit, die Präsidenten Putin und Macron seien sich über die Notwendigkeit einig gewesen, die Vereinbarung zu erhalten und vollständig umzusetzen. Das Telefonat sei auf die Initiative Macrons zurückgegangen. Zuvor hatte der französische Staatschef mit dem iranischen Präsidenten Rohani gesprochen. Dieser schloss Neuverhandlungen über das Atomabkommen mit dem Westen aus. Er sagte in dem Telefonat, sein Land werde keine Beschränkungen akzeptieren, die über die bisherigen Zusicherungen hinausgingen. US-Außenminister Pompeo hatte am Wochenende bei seinen Antrittsbesuchen in Saudi-Arabien und Israel Änderungen an der Vereinbarung verlangt und erklärt, anderenfalls werde Washington aus dem Abkommen aussteigen.



Israel werden Raketenangriffe auf Militärstützpunkte in Syrien mit mehr als 26 Toten zugeschrieben. Unter den Opfern sollen viele Kämpfer aus dem Iran gewesen sein. Die israelische Regierung hat sich bislang nicht zu den Berichten geäußert.

