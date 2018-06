Aus dem Gazastreifen sind erneut Raketen in Richtung Israel abgefeuert worden.

Wie die Armee mitteilte, konnte ein Geschoss abgefangen werden, die andere Rakete sei noch im Gazastreifen eingeschlagen. - Militante Palästinenser hatten in dieser Woche bereits rund 100 Mörsergranaten abgefeuert. Als Reaktion hatte die israelische Luftwaffe Ziele im Gazastreifen angegriffen.



Dort nahmen heute tausende Menschen an einem Trauermarsch für eine getötete Sanitäterin teil. Nach Augenzeugenberichten war die Frau gestern vom israelischen Militär erschossen worden, als sie einen Verletzten in der Nähe des Grenzzauns versorgen wollte. Die israelische Armee erklärte, man werde den Fall untersuchen.

