Israels Oberstes Gericht hat die von der Regierung geplante Abschiebung tausender Menschen aus Afrika vorerst verhindert.

Die Regierung habe bis zum 26. März Zeit, weitere Informationen zu liefern, bis dahin bleibe die Sperre in Kraft, hieß es in der Gerichtsentscheidung. Nach Angaben des israelischen Innenministeriums befinden sich aktuell etwa 42.000 Menschen aus afrikanischen Ländern ohne Papiere in Israel, die meisten von ihnen stammen aus Eritrea und dem Sudan. Die Hälfte davon sind Kinder, Frauen oder Männer mit Familien. Im Gespräch sollen Abschiebungen in Drittstaaten wie Ruanda oder Uganda gewesen sein. Das Gericht verlangte, dass den Abgeschobenen am Ankunftsort ihre Menschenrechte zugesichert werden. Die Regierungspläne hatte unter anderen auch das UNO-Flüchtlingshilfswerk kritisiert. Eine endgültige Entscheidung ist nach Angaben israelischer Medien am 1. April zu erwarten.

Diese Nachricht wurde am 16.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.