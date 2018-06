Österreichs Bundeskanzler Kurz hat bei seinem Besuch in Israel um Vertrauen in seine Koalitionsregierung mit der rechten FPÖ geworben.

In der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem sagte Kurz, Österreich trage die schwere Bürde der NS-Verbrechen. Die Menschen wüssten, dass sie für ihre eigene Geschichte verantwortlich seien. In der Halle der Erinnerung entfachte Kurz das Mahnfeuer. Er unterzeichnete eine Vereinbarung, die den Zugang zu österreichischen Archiven für die Holocaust-Forschung erleichtern soll. Der Kanzler traf außerdem österreichische Überlebende der Schoah und lud sie zu einem Besuch in ihrem Heimatland ein.



Der Besuch in Yad Vashem ist Teil einer dreitägigen Reise, mir der Kurz die belasteten Beziehungen zu Israel normalisieren will. Dort hatten Äußerungen von Politikern der rechten FPÖ immer wieder für Verstimmung gesorgt.

