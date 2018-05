Bei einem israelischen Angriff auf einen Grenzposten im Gazastreifen ist ein Palästinenser getötet worden.

Das teilte das Gesundheitsministerium in Gaza-Stadt mit. Ein weiteres Mitglied der radikal-islamischen Hamas sei verletzt worden. Die israelische Armee bestätigte die Angaben und erklärte, zuvor seien Soldaten bei der Festnahme bewaffneter Palästinser an der Grenze zum Gazastreifen beschossen worden.

Zudem teilte das Militär mit, Sirenen hätten im Süden Israels in der Nähe des Gazastreifens vor einer Rakete gewarnt. Einzelheiten sind bislang nicht bekannt.

Diese Nachricht wurde am 28.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.